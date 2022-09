KPS: Veel jongeren met aanstootgevende kleding op de been

Het Korps Politie Suriname heeft de Surinaamse gemeenschap aandacht gevraagd voor het fenomeen, waarbij veel jongeren die op de been zijn tijdens de vakantie aanstootgevende kleding aan hebben wanneer ze voor vertier gaan naar verschillende plaatsen.

“Het is voorgekomen dat minderjarigen zich voordoen als volwassenen, vanwege hun uitstraling”, zegt Milton Bisschop woordvoerder KPS. Het is van belang voor ouders om met hun kinderen hierover te praten, want voorzichtigheid is geboden zegt de woordvoerder.

De afdeling Public Relations van de Surinaamse politie heeft afgelopen vrijdag verschillende locaties in en buiten Paramaribo aangedaan en bovenstaande geconstateerd.

“Ook op volwassenen, die op vertier zijn, rust een onderzoeksplicht. Loop niet de kans dat u negatief in aanraking komt met de politie. Vraag altijd naar een legitimatiebewijs als u op stap wenst te gaan of vertier wil hebben”, zegt de politie.