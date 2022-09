Sandy Cameron president-directeur Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 30 augustus 2022 is mw. drs. Sandy S. Cameron, MSc. benoemd tot president-directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB).

Mw. Sandy Cameron is sedert 2001 in dienst bij de NOB en doorgegroeid in diverse managementfuncties. In juli 2019 is mw. Cameron benoemd tot waarnemend-directeur.

Op de AVA van 30 augustus 2022 zijn ook de jaarrekeningen over de boekjaren 2008-2018 van de NOB vastgesteld. Tevens is mw. Nicole Deira op voordracht van de ASFA als vijfde lid van de Raad van Commissarissen toegevoegd.

Op de foto van links naar rechts dhr. Robbie Poetisi (RvC lid), mw. Monique Sowidjojo (RvC lid), dhr. Reguillo Hira (president-commissaris), Minister Armand Achaibersing, mw. Sandy Cameron (president-directeur), mw. Claudine van Emden (RvC lid), mw. Nicole Deira (RvC lid).