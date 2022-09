Studiegroep Kiesregeling in het leven geroepen

Het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname heeft op 5 augustus 2022 een belangrijke en historische toetsing van de kiesregeling gedaan, in relatie tot fundamentele nationale, regionale en internationale wetgeving. De regering heeft goede nota genomen van deze toetsing. Zij zal alles in het werk stellen om de uitvoering middels aanpassing van bestaande wetgeving en eventueel de goedkeuring van nieuwe wetgeving tijdig te realiseren.

In het kader hiervan heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 30 augustus 2022 een studiegroep in het leven geroepen. De studiegroep is belast met het bestuderen van het besluit van het Constitutioneel Hof inzake de toetsing van de Kiesregeling. Zij moet zich op zeer korte termijn hierover buigen om zichtbare resultaten te leveren.

“Commissieleden, voelt u zich sterk om vanuit de gelederen van het Kabinet van de President te mogen opereren. Laten wij de uitspraak van het Constitutioneel Hof analyseren, noodzakelijke activiteiten inventariseren en een actieplan ter zake ontwikkelen”, aldus president Santokhi.

De Studiegroep wordt voorgezeten door Hans Lim A Po Sr., Wedwatie Pherai (lid tevens ondervoorzitter) Raymond Landburg (lid), Giwani Zeggen (lid) en Bijaising Khemai (lid tevens secretaris).