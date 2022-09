Twee mannen aangehouden na diefstal bij fashionshop Zwartenhovenbrugstraat

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben in samenwerking met de Recherche van Paramaribo op maandag 29 augustus, de twee verdachten, Gillermo P. (36) en de 39-jarige Jerry T. respectievelijk te Menkendam en op de kruising van de Waaldijk- en de Burenstraat aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Een eigenaar van een Fashionshop aan de Zwartenhovenbrugstraat deed op donderdag 21 juli aangifte van diefstal bij de politie van het bureau Centrum. Volgens verklaring van de aangever zijn er door onbekenden weggenomen een jachtgeweer van het merk Remington, uit een kluis een onbekend geldbedrag en uit de kassa de dagopbrengst.

Na uitgewerkte informatie werden de veilig gestelde camerabeelden bekeken, waarbij de verdachten Gillermo en Jerry in beeld zijn gekomen. Bij de aanhouding van Jerry, werd tijdens een onderzoek in het voertuig waarmee hij zich verplaatste 130 gram marihuana, twee fijn wegers en verpakkingsmateriaal aangetroffen en inbeslaggenomen.

De drug, de fijn wegers en het verpakkingsmateriaal zijn overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade. De verdachten Gillermo en Jerry zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. De Recherche van Paramaribo is belast met het onderzoek in deze zaak.