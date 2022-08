SURMAC doneert 192.000 SRD aan drie sociale instellingen

Op zaterdag 27 augustus organiseerde SURMAC in Suriname de lancering van een nieuw zwaar materieel merk in combinatie met een cook-off tussen de diverse afdelingen en of combinatie van afdelingen.

De vier groepen die vanaf de vroege ochtenduren de nodige prestaties hebben getroffen om te kunnen meedingen naar de titel van ‘The best SURMAC cooks’, waren de Service afdeling, de Parts afdeling, de Warehouse afdeling en een combinatie van de Financiële afdeling en IT afdeling.

De opbrengsten van de Cook- off zijn gestegen naar een totaal bedrag van SRD 71,634.75. Met de verkoop van dranken, kwamen ze op een bedrag van +/- SRD 95.000. De Directie van SURMAC heeft besloten om dit bedrag te matchen en een totaal bedrag van SRD 192.000 te doneren aan de drie geselecteerde sociale instellingen, namelijk;

Huize Albertine

Stichting Rumas

Stichting Sabi Yu Kondre

Ondanks het afwisselend weer, was de opkomst voor de machine demos die tegenover de eettenten stonden, heel goed. Heel veel kinderen mochten op de foto met de drie verschillende modellen SEM machines.

Rond twee uur, maakte de voorzitter van het MVO commissie bekend wie de winnaar van deze cook-off was. De groepen werden beoordeeld op basis van opbrengsten, presentatie, smaak en vlotheid (customer service).

De winnende groep, was groep FIN-IT (combinatie van de Financiële Afdeling en de IT afdeling). Groep FIN-IT zal CKC Machinehandel SURMAC N.V. dit jaar vertegenwoordigen tijdens de QUOTA Mens cook-out in oktober.