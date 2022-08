Voor het eerst deelname powerlift atleten aan Zuid-Amerikaanse kampioenschappen

De Suriname Powerlifting Federatie (SPF) heeft onlangs haar eerste trialwedstrijden gehouden waarbij atleten zich konden kwalificeren voor de twee internationale sportevenementen in september en oktober van dit jaar.

Deze trialwedstrijden waren de eerste officiële activiteiten die zijn georganiseerd onder de nieuwe powerlifting organisatie van Suriname. Een aantal opkomende en reeds praktiserende powerlifting atleten hebben op 25 juni 2022 hun talenten kunnen demonstreren in aanwezigheid van een goed opgekomen publiek in Ring Sport Center.

Tijdens de trialklasse hebben 5 atleten zich gekwalificeerd voor de Zuid-Amerikaanse Powerlifting & Bench Press kampioenschappen in Brazilië.

De atleten Omar Johns, Tsuyenne Amatredjo, Lyndon Ammersingh, Randall Kariodimedjo en Abigael Hing zullen Suriname in de periode 04 t/m 11 september 2022 vertegenwoordigen in Santa Caterina, Brazilië. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van de Surinaamse powerliftingsport dat Surinaamse atleten zullen deelnemen aan de Zuid-Amerikaanse kampioenschappen, die overigens gesanctioneerd zijn door de Internationale Powerlifting Federatie (IPF).

Hoewel de SPF reeds de nodige ondersteuning en facilitering heeft geboden aan de atleten die zullen afreizen naar Brazilië, is de organisatie voortdurend opzoek naar donateurs. Donateurs kunnen contact opnemen via de SPF via het e-mailadres: spf-powerlifting@outlook.com.