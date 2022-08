STVS-medewerkster veroorzaakt aanrijding, misdraagt zich en vlucht

Een medewerkster van de de Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft vannacht een aanrijding met veel schade veroorzaakt op de hoek van de Zwartenhovenbrugstraat en Gemenelandsweg. De vrouw die onder invloed van drugs of alcohol verkeerde, heeft zich behoorlijk misdragen op de plaats en is daarna gevlucht.

De vrouw reed in de auto met gele voorkant over de Gemenelandsweg richting Zwartenhovenburgstraat. De benadeelde reed over de Zwartenhovenbrugstraat richting Dr. Sophie Redmondstraat. Op de hoek sloeg de STVS-medewerkster haastig rechts af en werd daarbij hard geramd door de aankomende auto. De benadeelde reed met hoge snelheid, getuigt het feit dat zijn voertuig bijkans 100 meter verder tot stilstand kwam.

De politie kreeg de melding van het geval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de wetsdienaren ging de vrouw vreselijk te keer. Haar autopapieren bleken niet in orde te zijn en zij was het niet eens met de agenten, dat zij als de veroorzaker is aangemerkt. Naar haar zeggen is de aanrijding door de benadeelde veroorzaakt vanwege zijn snelheid.

De STVS-medewerkster schold de agenten, omstanders en benadeelde vies en vuil uit en zette het verkeer in gevaar door op straat te lopen. De politie bracht de vrouw aan de kant en probeerde haar tot orde te roepen. Zij wou niets horen en bleef zich maar misdragen.

Vanwege het feit dat beide voertuigen niet rijbaar waren, werd een sleepdienst ingeschakeld. Toen de sleepwagen ter plaatse was, wou de vrouw niet dat haar voertuig weggebracht moest worden. Ineens was de sleutel uit het contact verdwenen. Ten tijde van de aanrijding zat er ook een manspersoon in de auto van de STVS-medewerkster, die eveneens onder invloed van drugs of alcohol verkeerde. Hij misdraagde zich ook net als de vrouw.

De wagen van de STVS-medewerkster werd uiteindelijk zonder sleutel op de sleepwagen geplaatst en afgevoerd naar berging. De vrouw maakte zich uit de voeten. Haar metgezel probeerde de benadeelde en zijn medepassagiers aan te vallen en ontstond er toen een onoverzichtelijke situatie. De politiemannen vroegen via de centrale voor assistentie.

Politiemannen van station Centrum en Latour kwamen ter plaatse om de orde te handhaven. De metgezel van de veroorzaker werd afgevoerd naar het bureau. De sleepwagen heeft de auto van de benadeelde gebracht naar zijn woning. Het onderzoek duurt voort.