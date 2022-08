Braziliaanse band Lambasaia geeft concert in Suriname

De Braziliaanse band Lambasaia geeft in september een concert in Suriname. De groep is de hoofdact van het Tropical Fest dat op 30 september in At Live Entertainment Center wordt gehouden. In het voorprogramma staan de Dj’s Joel, Jack en Danny Play, de lokale bands De La Swing, Show Time en South South West.

Lambasaia scoort met de song ‘Baludo’ een grote hit in Suriname. De song (video boven) is niet alleen veel te horen in de rijdende auto’s in de straten van Paramaribo, maar wordt ook in de clubs veel afgespeeld door dj’s. Dit is niet alles, Baludo is opgenomen in het repertoire van de lokale bands. Lambasaia scoorde ook hits met ‘Pisadinha’ en ‘Bora namorar’.

“De show is niet gericht op de Braziliaanse gemeenschap, maar op show-minnend Suriname”, benadrukt radio-dj en mc Raynel ‘Ray-D’ Dalen die de promotie doet. Het geheel krijgt een festival karakter. De kaartverkoop begint eind augustus.