Film ‘Beste Meneer Bouterse’ in première op Nederlands Film Festival

Documentairemaakster Ananta Khemradj heeft onlangs de film ‘Beste Meneer Bouterse‘ gemaakt. Deze gaat in première op het Nederlands Film Festival tussen 21 en 30 september, en is vanaf 6 oktober te zien in de filmtheaters.

Met deze film wil ze de recente Surinaamse geschiedenis inzichtelijk wil maken voor haar land- en generatiegenoten. Ze ging naar Suriname om mensen te ondervragen over de Decembermoorden van 1982, wat weten ze ervan, waarom zwijgen ze erover, en hoe moet je omgaan met een geschiedenis waar je elke dag deel van uitmaakt?

Waarin sommige mensen de dag van de staatsgreep de dag van de revolutie noemen. En het mogelijk was dat Bouterse veroordeeld kon worden voor de Decembermoorden en vervolgens democratisch tot president gekozen kon worden?

De film is opgezet als een brief aan Bouterse, een pijnlijke, precieze brief, die haar ruzie met haar oom oplevert, en in contact brengt met oud-collega’s die willen dat er niet meer naar het verleden worden gekeken. Maar een land zonder verleden heeft geen toekomst, stelt ze in haar film.

Eerder maakte ze ook de film ‘Je kan toch lezen’: