Wapens, diamanten en bijna 1 miljoen SRD uit woning arts gestolen

Bij een inbraak in een woning van een arts in Suriname, hebben inbrekers een flinke buit meegenomen. Dit gebeurde vrijdagavond toen de benadeelde niet thuis was.

Vernomen wordt dat de daders ervandoor zijn gegaan met een aantal jachtgeweren, een vuistvuurwapen, 900.000 SRD, een onbekend aantal diamanten, waardevolle horloges en nog nader op te geven goederen.

Volgens de benadeelde hebben de inbrekers een raam aan de achterzijde van de woning geforceerd. Via die ontstane opening hebben ze zich toegang tot de woonruimte verschaft. De buitgemaakte goederen waren in een slaapkamer bewaard.

Toen de benadeelde in de avond thuis kwam, ontdekte hij de inbraak. Zijn woning was compleet overhoop gehaald. De politie van het ressort werd na de ontdekking terstond ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.