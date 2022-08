Gestoorde man probeert kinderen te ontvoeren en steekt huis in brand

Een 53-jarige man probeerde op zondag 14 augustus in het dorp Bofokoele te Djoemoe, twee minderjarige kinderen van 1 en 4 jaar te ontvoeren. Later op de dag heeft hij ook een woning van de vrouw die aangifte tegen hem deed, in brand gestoken.

Het slachtoffer K.S. deed op maandag 15 augustus aangifte van deze strafbare feiten tegen de verdachte. Naar zeggen van de aangeefster probeerde de verdachte T.V. de kinderen te ontvoeren. Zijn poging mislukte, waarna hij de aangeefster te kennen gaf dat hij de kinderen later op de dag weer zou ophalen.

Toen hij later op de dag terugkeerde, waren de kinderen er niet. Hierdoor bedreigde T.V. de aangeefster en haar kinderen te zullen doden en op diezelfde dag heeft hij de woning van de vrouw in brand gestoken. Daarbij is haar inboedel en een deel van haar gordijnen afgebrand meldt het Korps Politie Suriname.

De mans is op donderdag 18 augustus door de politie van Atjonie ter zake brandstichting, bedreiging en wederrechtelijke vrijheidsberoving aangehouden. Een familielid van de man hield de politie voor dat de verdachte geestesgestoord is.

T.V. werd na zijn aanhouding overgebracht naar het politiebureau en is na gepleegd overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst.