Documentaire ‘Beste meneer Bouterse’ in de maak

‘Beste Meneer Bouterse’ is een documentaire, die dit jaar nog zal uitkomen. De makers zijn drukdoende de laatste hand te leggen aan deze 60 minuten durende productie. Als alles volgens plan verloopt, zal ‘Beste meneer Bouterse’ begin oktober 2022 in de bioscoop te zien zijn. De film wordt geregisseerd door de Surinaams-Nederlandse regisseur Anantha Khemradj (27).

Khemradj heeft in 2018 al uitgepakt met de film ‘Je kan lezen toch …’. Daarin was de focus min of meer ook al op de toenmalige president Desiré Bouterse (2010-2020), althans over een periode waarin hij zoveel invloed heeft gehad als couppleger en legerleider (jaren tachtig tot begin jaren negentig).

Ze vroeg zich in die film af waarom ze zo weinig weet over de roerige jaren ’80 in Suriname. Ze wierp tal van vragen op die te maken hebben met dit stukje geschiedenis van Suriname. (Show Pro Entertainment @2022)