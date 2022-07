Voetganger overmeesterd en beroofd van geld en zaktelefoon

De 23-jarige E.T. liep zondagmorgen rond 06.30u over de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname, toen twee criminelen hem overmeesterden en beroofden van zijn geld en mobiele telefoon.

Volgens het slachtoffer haalde een van de mannen een vuistvuurwapen te voorschijn en werd hij onder bedreiging daarmee beroofd van 1.000 SRD en zijn telefoon.

Na de daad zijn de verdachten richting de Toekomstweg gerend. De politie van Nieuwe Haven heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer bleef ongedeerd.