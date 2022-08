Menselijk skelet gevonden langs Corantijnkust

De politie in Berbice is op de hoogte gebracht van de vondst van een menselijk skelet langs de Corantijnkust. De stoffelijke resten, vermoedelijk van een man, zijn ontdekt door een veehouder.

De man vertelde MTV News Update dat hij een zwerm zwarte kraaien zag eten van een karkas en besloot op onderzoek uit te gaan.

Tot verbazing van de veehouder zag hij dat het resten van een mens waren. Hij verliet de plaats en via vrienden is de Guyanese politie gealarmeerd.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er echter geen recente berichten dat er iemand in Guyana vermist is. Er wordt rekening mee gehouden dat de stoffelijke resten van een visser kunnen zijn of iemand anders die vanuit buurland Suriname aangespoeld is.

Het onderzoek duurt voort. Bekijk hier een video van de vondst.