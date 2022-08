1 voor 12 betaalt MRI-scan voor zieke Christina

Het is de zieke Christina Persaud gelukt om door tussenkomst van Stichting 1 voor 12, de MRI-scans van haar boven- en onderbuik te laten maken. De 31-jarige Guyanese vrouw ligt in het ziekenhuis in Suriname, op eigen rekening voor lever- en nierfalen. Haar echtgenoot Rene Reeder is niet in staat om voor de kosten op te draaien. Deze zijn intussen opgelopen tot meer dan SRD 30.000. Stichting 1 voor 12 heeft de kosten voor de MRI, SRD 9.500 betaald.

1 voor 12-voorzitter, Louis Vismale benadrukt dat de gezondheid van de mens centraal staat. Hij vindt het jammer dat Persaud, ondanks de noodzaak van de MRI, eerst het geld moest ophoesten. Hij vraagt de autoriteiten om hiernaar te kijken, want geld mag nooit boven het leven van een mens staan.

De echtgenoot van Persaud heeft reeds een schrijven gericht naar de minister van Sociale Zaken, Uraiqit Ramsaran om in aanmerking te komen voor een Bazo-kaart.Vismale heeft het ministerie reeds gecontact en verzocht om het verzoek versneld te behandelen en de kosten van het ziekenhuis kwijt te schelden. Vandaag heeft Persaud een SMS gehad van het Staatsziekenfonds (SZF), dat haar medische verzekeringskaartje na twee dagen opgehaald mag worden. Echter heeft Persaud een tweede SMS ontvangen van SZF, welke als volg luidt:

“Beste, gezien u de Guyanese Nationaliteit heeft is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor de Basiszorg Premie-subsidie van de Surinaamse overheid.”

Vismale is hierover niet te spreken. Hij benadrukt dat Persaud dringend medische hulp nodig heeft en het geld niet heeft om deze te betalen. Hij doet een beroep op minister Ramsaran om in te grijpen. “Het niet hebben van een Surinaamse nationaliteit mag niemand het leven kosten, zeker als de persoon het niet kan betalen. Laten wij als land een voorbeeld zijn voor de wereld en tonen dat wij hart hebben voor de mens”, aldus Vismale.

Reeder is 1 voor 12 enorm dankbaar voor het geboden hulp. Vismale bedankt donateur Gwendolyne Rotsburg voor haar ondersteuning. Persaud ondersteunen kan door over te maken op de volgende rekeningen van de stichting: