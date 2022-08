21-jarige dame beroofd van halsketting 

Een 21-jarige dame is woensdagavond beroofd van haar halsketting aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. Ze liep over de voormelde weg, toen twee criminelen haar overvielen. Een van hen rukte plotseling haar ketting van haar hals.

Hij was gekleed in een zwarte T-shirt en een korte broek. Na de daad sprong de rover achterop een groen gelakte bromfiets waarna beide mannen richting de Coesewijnestraat reden. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

De politie van Latour werd op de hoogte gesteld van de beroving. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.