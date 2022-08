NPS: SLM contract met kantoor Bissessur is ‘conflict of interest’

[INGEZONDEN] – De Nationale Partij Suriname ( NPS ) heeft kennis genomen van de perikelen rond een contract aan het advocatenkantoor van de advocaat P. Bissessur, waarbij een bedrag van ca. 17500 Euro’s per maand gemoeid gaat.

Wij merken op dat hierbij conflict of interest aan de orde is, omdat de persoon in kwestie adviseur is van de President en behoort tot het crisis team dat de SLM uit haar problemen zou moeten halen. De NPS doet een dringend beroep op de President, Chandrikapersad Santokhi, transparant op te treden, nu er nog meer corruptie in zijn nabije omgeving bekend wordt.

President, uw regering waarvan de NPS deel is vraagt het volk steeds offers te brengen, terwijl er klaarblijkelijk geen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke daden om het volk te ondersteunen. Onze samenleving wordt telkens geconfronteerd met daden, die niet getuigen van prudent financieel beleid.

De NPS is een coalitie partner conform het Regeerakkoord 2020-2025 en wenst hierbij te benadrukken dat zij haar ernstige afkeuring uitspreekt over misstanden binnen de overheid en parastatalen en roept de President op een onderzoek in te stellen naar de kwestie van de SLM en bij andere bedrijven onder het beheer van de Overheid, waarbij terstond corrigerend moet worden opgetreden.

De NPS Informatie Dienst