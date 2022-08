VIDEO: Twerkende vrouw op straat in Paramaribo gaat viraal

Onderstaand filmpje, waarin te zien is hoe een vrouw op straat in Paramaribo aan het dansen is, gaat momenteel viraal op social media in Suriname. De vrouw is ook twerkend te zien en klom daarbij zelfs op de motorkap van een taxi, om haar kunsten te tonen.

Wie deze gezellige dame is en wat zij al dan niet ophad, is niet bekend. Wel is duidelijk dat verkeersdeelnemers verbaasd opkeken en niet goed wisten wat ze moesten doen met haar show.

Op onderstaande beelden is te zien hoe ze twerkend voor een vrachtwagen los gaat. De omstanders genoten er in ieder geval wel zo te horen: