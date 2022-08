In verzekering gestelde moeder van vier kinderen in vrijheid gesteld

De alleenstaande moeder van vier kinderen M.N., is bij de voorgeleiding op maandag 15 augustus in vrijheid gesteld. Ze heeft advocaat Derrick Veira in de arm genomen.

In de nacht van 9 op 10 augustus 2022 was de verdachte, samen met andere familieleden in de Palmentuin aan het verpozen in verband met de viering van dag der Inheemsen in Suriname.

Op een gegeven moment raakte deze familieleden in een woordenwisseling met een andere groep. Dit had tot gevolg, dat de politie erbij werd gehaald die hardhandig optrad.

Een familielid van de verdachte werd in de laadbak van de politiewagen gezet met te strakke handboeien. M.N. was het hiermee niet eens en dit gaf ze dan ook in niet mis te verstane woorden aan.

Aan de hand hiervan werd zij op woensdag 10 augustus wegens vernieling en openlijke geweldpleging aangehouden en in verzekering gesteld.

De raadsman heeft bij de voorgeleiding van de verdachte aan het Surinaamse Openbaar Ministerie kenbaar gemaakt, dat zij een alleenstaande vrouw is. Ze heeft de zorg over haar vier kinderen.

Na een ernstige reprimande werd de verdachte door de officier van justitie naar huis gestuurd. Het is niet gebleken, dat er sprake is geweest van strafbare feiten, die de verdere aanhouding rechtvaardigen. M.N. mocht gisteren naar huis.