Back-up glasvezelkabel Telesur nabij Albina beschadigd

Het Surinaamse telecombedrijf Telesur liet afgelopen donderdag weten dat er spoed werkzaamheden uitgevoerd moeten worden op een van de internationale glasvezelkabels. Telesur had hiervoor back-up verbindingen ingeschakeld.

Zondag maakte het bedrijf echter bekend dat de back-up glasvezelkabel in de omgeving van Albina, die middag door derden is beschadigd. “Als gevolg hiervan is een deel van de back-up internetcapaciteit uitgevallen en kunnen klanten enige vertraging ervaren in de dienstverlening”, meldt het bedrijf.

Telesur geeft eveneens aan dat zijn klantenservice beperkt bereikbaar is via 152. Het bedrijf doet er alles aan om de storing vandaag zo spoedig mogelijk te verhelpen.