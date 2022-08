Basic One tekent samenwerking met Winston Adaba

De marketingmanager van Basic One water, Paul Misdjan, heeft op vrijdag 12 augustus een samenwerkingsovereenkomst getekend met Winston Adaba. Adaba is een choreograaf, geeft danslessen en voorstellingen bij evenementen. Hij is actief op social media met het publiceren van korte video’s en content. Hij is jeugdvertegenwoordiger van Suriname, ondernemer van het kledingmerk Papichulo, dansinstructeur van Mystikalz, Afriki en Be Your Own Hero. Zijn publiek is breed van jongeren naar senioren.

De samenwerkingsovereenkomst houdt in dat Winston Adaba één ambassadeur is van Basic One water voor een periode van 12 maanden. Hij zal onder meer te zien zijn op marketingcommunicatie materialen en bij fysieke promotionele doeleinden waaronder sampling van het merk Basic One. Via zijn eigen social media platformen zal hij korte video’s en uitingen publiceren over het merk Basic One. Basic One is al langer dan 10 jaren bezig met artiesten, die een bijdrage leveren aan de bekendheid en positionering van het merk. Deze artiesten zijn actief in de branches van: muziek, cultuur en dans. Deze keer heeft Basic One gekozen voor Adaba in de branche van dans.

Volgens Paul Misdjan zal DTS NV, de distributeur van Basic One water, deze stap continueren om Surinaamse talenten, middels een samenwerking, hun talent en kunde te ondersteunen. Basic One bestaat dit jaar 15 jaar en we zullen samen met onze nieuwe influencer wat leuke activiteiten ontplooien.

Eén van DTS NV kernwaarden is continue groei: “Wij zijn resultaat gericht, durven risico’s te nemen en staan open voor verandering”. Winston Adaba geeft aan dat hij de samenwerking met Basic One supergeweldig vindt. Behalve dat het een mijlpaal is in mijn danscarrière toont het ook de moed van elke stap die ik heb gemaakt, om nu te zijn waar ik ben. Waarom ik voor Basic One heb gekozen, is omdat water bij mij past gezien mijn werk, als Choreograaf.

Water is niet weg te denken bij het uitoefenen van mijn talent. Ik vind dat de naam Basic One ook heel goed aansluit bij mijn karakter. De mensen die mij persoonlijk kennen, kunnen ervan meepraten. Ik ben een heel eenvoudige jonge man die niet stil staat, maar continue positief bezig is en altijd een luisterend oor heeft en dat maakt mij “The Basic One”. Daarnaast ben ik voorstander van een gezonde levensstijl en heb al 5 jaren besloten om dagelijks tenminste 2,5 liter water te drinken en wat het mooier maakt is dat Basic One altijd mijn favoriete water is. Een samenwerking met Basic One betekent voor mij “Hard Work Pays Of”. Mijn volgers, fans en collega’s kunnen ook zien dat wij goed bezig zijn en dit geeft een warmgevoel. Het dient als inspiratie naar de jongeren, dat ze moeten blijven geloven in hetgeen dat ze doen en hun talenten zodoende blijven ontwikkelen, aldus Adaba.