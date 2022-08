Auto afgelopen nacht volledig afgebrand

Deze turquoise Nissan March is afgelopen nacht nagenoeg geheel afgebrand in Suriname. Volgens de eigenaar P.S. kwam zij rond 03.00u thuis aan. Ze parkeerde haar voertuig in de garage. “Er was niets met mijn auto aan de hand”, zegt ze aan de redactie van Waterkant.Net.

Rond 04.30u wekte haar vader haar met de mededeling dat haar auto in brand stond. De bewoners hoorden een knal, waardoor zij wakker schrokken. Toen ze naar buiten keken zagen zij tot hun schrik dat de wagen in vuur en vlam stond.

De buren kwamen ter plaatse en hebben met een ander voertuig de brandende auto uit de garage kunnen trekken. De garage liep wat schroeischade op.

De politie van Wanica en de Surinaamse brandweer waren ter plaatse. Voor de komst van de brandweer was het vuur door de bewoners reeds geblust. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.