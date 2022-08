Man bewusteloos in voertuig aangetroffen

Op de kruising van de Waaldijk- en Hoogestraat in Suriname, is een man vanmorgen bewusteloos in zijn voertuig aangetroffen.

Volgens ooggetuigen reed de man rond 11.15u over de weg en kwam op de berm tegen enkele fietsen, voor een fietsen reparatiezaak, tot stilstand.

De politie van bureau Nieuwe Haven die ter plaatse kwam voor onderzoek, schakelde een ambulance in om de man naar de SEH af te voeren. De schade aan de fietsen en voertuig werd door de politie in kaart gebracht, in verband met het verdere onderzoek.