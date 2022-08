Pandit wurgt collega en gooit hem in kanaal

Een 32-jarige pandit in Guyana, is door de politie voor moord aangehouden en in verzekering gesteld. De man die als sluisbediende werkte bij een suikerfabriek, heeft een 59-jarige collega na een woordenwisseling gewurgd en in een kanaal gegooid.

In eerste instatie werd gedacht dat het slachtoffer tijdens het werken ongelukkigerwijs in het kanaal is gevallen en verdronken. Obductie heeft echter uitgewezen dat de man door wurging is overleden.

De politie heeft de pandit meteen na het resultaat van de obductie aangehouden. Hij heeft de moord bekend

De verdachte verklaarde dat hij een woordenwisseling met zijn collega had over onvolledig werk bij de sluis. Er ontstond een gevecht en daarbij heeft hij het slachtoffer met zijn handen gewurgd en in het kanaal gegooid.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.