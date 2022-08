Jonge vrouw omgekomen bij verkeersongeval Oost-Westverbinding

De 22-jarige Soeraya Sibelo, meerijder van een Nissan Juke (foto), heeft zojuist het leven gelaten bij een eenzijdig verkeersongeval op de Oost-Westverbinding in Suriname. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van kilometer 160 in Coronie.

Het voertuig reed vanuit Nickerie richting Paramaribo, toen de bestuurder door tot nog toe onbekende reden de controle over het stuur heeft verloren. Het voertuig sloeg over de kop en is van de weg geraakt.

De bestuurder Chivaro R. (24) is in het bezit van een geldig rijbewijs en hij verkeerde ten tijde van het verkeersongeval niet onder invloed van alcohol. Hij raakte gewond en hij is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Nickerie.

De politie van Coronie is ter plaatse voor onderzoek.