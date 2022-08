Wisselkoersen weer aan het stijgen na daling enkele dagen

De wisselkoersen in Suriname zijn na een daling enkele dagen, momenteel weer aan het stijgen. Er was een daling van meer dan SRD 2 te merken, maar die was echter voor korte duur.

Bij de cambio’s wordt de US-dollar en euro vandaag tussen de SRD 24.30 en 24.40 opgekocht en tussen de SRD 24.60 en 24.75 verkocht.

De autoriteiten hebben geen duidelijk antwoord op de stijging van wisselkoersen, ondanks De Centrale Bank van Suriname (CBvS) haar toezichtsbeleid in de vreemdevalutasfeer heeft aangescherpt.

In dit artikel schetst de CBvS het beleidsraamwerk waarbinnen het wisselkoersbeleid wordt uitgevoerd en belicht zij tevens kort de recente macro-economische omstandigheden en de beleidsmaatregelen die zijn getroffen en nodig zijn om de rust te doen wederkeren op het wisselkoersenfront.