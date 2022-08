Openingstijden RGD poliklinieken verruimt vanwege uitbraak Rotavirus

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid en de directie van de Stg.Regionale Gezondheidsdienst (R.G.D) hebben meteen na de uitbraak van het Rotavirus werk ervan gemaakt om extra faciliteiten ter beschikking te stellen na het bezoek aan de SEH afgelopen maandagavond.

Door de uitbraak van het Rotavirus in Suriname is er een toename van het aantal besmettingen van kinderen met de algemene symptomen: koorts, braken en diaree met als gevolg een verhoogd risico op uitdroging. De druk op de SEH is enorm gestegen, waardoor de situatie ongenaam is geworden voor patiënten.

De Stichting Regionale Gezondheiddienst (RGD) stelt binnen dit kader ingaande vandaag donderdag 11 augustus de volgende faciliteiten open voor ALLE KINDEREN met bovengenoemde symptomen, met name:

Gezondheidscentrum Limesgracht (Limesgracht no. 78) (tel. 8541054)

Gezondheidscentrum Latour (Awariestraat no. 1) (tel. 8566563)

Openingstijden: Elke dag van 19:00 u.n.m. tot 24:00u (ook op zon- en feestdagen). Let wel: de behandeling is gratis! Er worden dus GEEN drempelkosten gevraagd.

Op ouders en verzorgers wordt het beroep gedaan om indien een kind de bovengenoemde klachten heeft, het ten eerste voldoende te laten drinken en daarna contact te maken met de huisarts. Pas na het advies van de arts kunt u 1 van deze gezondheidscentra bezoeken.

De RGD polklinieken zijn er op aangegeven tijden voor de opvang van deze groep.

Er wordt gewerkt aan het openstellen van meerdere poliklinieken van de RGD om de zorg dichterbij de samenleving te brengen. Nadere berichtgeving volgt.