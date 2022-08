KPS waarschuwt voor nepagenten die ’s nachts woning willen doorzoeken

De politie waarschuwt de Surinaamse samenleving voor personen die zich voordoen als politiefunctionarissen en wensen over te gaan tot een onderzoek in de woning. Dit zou zich met name afspelen in de nachtelijke uren in Paramaribo en Wanica.

Deze informatie is verkregen vanuit de samenleving zegt politie inspecteur Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname. Hij egt dat de wetgeving duidelijk is namelijk dat politiefunctionarissen die in burger gekleed zijn en een vordering tegen personen richten, zich moeten legitimeren.

“Ook de naam van desbetreffende functionaris kan worden gevraagd. Bij een onderzoek in een woning dient ook een hulpofficier van justitie aanwezig te zijn of dienen politiefunctionarissen een schriftelijke last bij zich te hebben”, aldus Bisschop.

Bij argwaan moet er terstond worden gebeld naar 115 of het dichtstbijzijnde politiebureau .