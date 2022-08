Man met moker doodgeslagen op goudveld na woordenwisseling over eten

Op een goudveld in Suriname is een 25-jarige man vandaag met een moker doodgeslagen door een 20-jarige man. Volgens verklaring van omstanders werkte het slachtoffer F.E. in een goudkamp op een concessie achter Balingsula.

De goudzoekers waren aan het eten. Op gegeven moment zei het latere slachtoffer tegen de kok van het kamp dat het eten niet lekker smaakte. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee.

Hierna ging F.E. zitten en veder met eten. Op een onbewaakt moment greep de kok een moker en bracht de man een slag toe op zijn borst, waarbij hij bewusteloos raakte. Hij werd door andere goudzoekers van het dorp naar de poli gebracht.

Volgens verklaring van de dienstdoende verpleegkundige is het slachtoffer dood binnengebracht door dorpsbewoners van Ballingsula.

De verdachte R.F. werd door dorpsbewoners naar het politiebureau gebracht. De politie kwam ze onderweg tegen en heeft de verdachte verder vervoerd naar station Brokopondo.