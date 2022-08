Radio-icoon Kamla Sukul (86) overleden

In Den Haag is radio-icoon Kamla Sukul zaterdag 6 augustus op 86-jarige leeftijd overleden. Sukul maakte meer dan 50 jaar radio en was vooral bekend onder Hindoestaanse Surinamers.

De in Guyana geboren Sukul werd van 1967 tot 1987 bekend in Suriname met radio- en televisiepro­gramma’s in het Engels en Hindi. Ze had daarvoor ook een eigen advertentiebureau en was uitbaatster van de discotheek Bottoms Up in Paramaribo schrijft Carïbisch Uitzicht.

Ze was ook actief in het theater waar ze onderwerpen, die binnen de Hindoestaanse gemeenschap taboe waren, ter sprake bracht waaronder zelfmoord, huiselijk geweld en incest.

Sam Jones maakte bij haar 50-jarige jubileum als radiomaakster het onderstaande portret. Ook Omroep West besteedde hier aandacht aan.