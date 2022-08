Social Army presenteert initiatief bouwkavels aan president

Social Army is een stichting in Suriname die bestaat uit jongeren die sociale projecten in de samenleving uitvoeren. De projecten van de stichting vinden hun grondslag in de ideologie van collectief werken aan de opbouw van Suriname.

De stichting heeft zich de afgelopen tijd beijvert en ingezet dat jongeren in aanmerking kunnen komen van een bouwkavel.

Voorzitter Mitchell Matroos heeft de knelpunten in het proces om in aanmerking te komen van een kavel gedeeld met het staatshoofd.

President Santokhi heeft benadrukt dat het initiatief van Social Army precies past in de beleidsvisie van de regering.

“Elke Suriname moet voorzien worden van een stuk grond. Dit is ook wat de grondwet voorschrijft,” aldus de regeringsleider. Het staatshoofd waardeert het initiatief van de sociale organisatie en heeft toegezegd om hen te ondersteunen in het proces.

Dit zal wel gepaard gaan met de geldende wet-en regelgeving.