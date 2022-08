ITF Taekwon-Do tournooi op zondag 7 augustus

Op zondag 7 augustus organiseert het Suriname Martial Arts Center, onder auspicien van de International Taekwon-Do Federation-Suriname, haar jaarlijks terugkerend clubtournooi voor de jeugd en junioren op het sportcomplex van S.V. Houttuin aan de Cassialaan nummer 2.

Na twee jaar zonder dit evenement te hebben moeten doen vanwege de COVID situatie en de daaruitvolgende maatregelen is het nu eindelijk weer zover. De leden van de ITF-Suriname, de enige officiƫle nationale vertegenwoordiger van de wereldbond ITF in Suriname, kunnen op deze dag met elkaar hun kunnen meten op de onderdelen punt-stop sparring, continue sparring, hoogtesprong en vertesprong breektesten, tuls (stijlpatronen). De jonge vechters zijn verdeeld in heren en dames groepen, leeftijdsklasses en lengte en gewichts klasses.

De ITF-Suriname heeft als voornaamste doelen om de ouders van onze jeugd te helpen tot het vormen van hun kinderen, door taekwon-Do lessen te verzorgen, waarbij doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, sportiviteit, normen en waarden en integriteit de pilaren zijn waar wij aan werken bij onze leden. Het helpen vormen van jonge mensen tot volwaardige burgers van onze maatschappij, ongeacht kleur, ras, geloofsovertuiging, sexuele geaardheid, is ons uiteindelijke doel.

Taekwon-Do heeft twee grote stijlen.

De “olympische” stijl, welke vertegenwoordigd word door een andere bond in Suriname, waarbij er niet naar het hoofd gestoten mag worden, en de originele traditionele stijl ontwikkeld door de grondlegger van Taekwon-Do, de koreaanse Generaal Choi Hong Hi, welke vertegenwoordigd wordt door de International Taekwon-Do Federation-Suriname in ons land. Bij deze stijl mag er wel gestoten worden naar het hoofd wat het sparren realistischer maakt.

M.b.t. de veiligheid van onze deelnemers is er een ambulance op standby en twee verplegers die de EHBO post bemensen. Ook al dragen de vechters optimale beschermers voor hun hoofd, handen, voeten en kruis, het kan toch gebeuren dat er blessures plaats vinden.

Verder zijn er activiteiten voor de kinderen en bezoekers van het evenement, zoals springkussens, schminken voor de kleintjes en ook aan de inwendige mens is gedacht. BBQ en koude dranken, versnaperingen, popcorn en schaafijs is te verkrijgen tijdens het evenement.

De financiering en realisatie van dit evenement is volledig gedaan door de ITF-Suriname, diverse sponsoren en door de leden en hun ouders en familie.