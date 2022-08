Over de kop geslagen automobilist: ‘Wij zijn aan de dood ontsnapt’

De 49-jarige bestuurder van de Mitsubishi L200, die zaterdagnacht met zijn gezin over de Indira Gandhiweg reed en betrokken raakte bij een zwaar eenzijdig verkeersongeval, zegt aan de redactie van Waterkant.Net: “Wij zijn aan de dood ontsnapt”.

Op zaterdag omstreeks 00.35u reed het gezin over voormelde weg. Ter hoogte van Hilly’s Farm Suriname kreeg bestuurder M.J. een black-out, waardoor de auto van de weg raakte en een EBS-mast ramde. Vervolgens kwam het voertuig in de goot op de kop tot stilstand. Zijn 16-jarige dochter S.R. raakte daarbij bekneld.

Door snelle actie van omstanders en de manschappen van de Surinaamse brandweer werden de slachtoffers uit het voertuig gehaald. “Wij hebben gelukkig geen fracturen opgelopen, maar mijn vrouw en ik hebben enorm pijn. Haar been is opgezet en ik heb nog pijn op de borst en rug”, aldus M.J.

Volgens de automobilist kwamen zij van Livorno en ze reden richting Wit Santi. Hij kan zich bepaalde zaken niet meer herinneren, vanwege de black-out. Volgens hem hebben de rekken op het dak van de pick-up en de bullbar het gezin enigszins gered.

M.J. is bijzonder dankbaar aan de helpers en de brandweer. “Ik bedank de engelen die mijn gezin en mij hebben gered. Mijn dank is zeer groot. Zonder hen weet ik niet hoe het zou aflopen”, aldus de bestuurder.

Van de politie vernam M.J. dat twee personen die nacht gebeten zijn door een labaria slang. Vernomen wordt, dat omstanders de slang ter plaatse hebben gedood. Het eerste slachtoffer van de slangenbeet was na de beet bewusteloos. Na enige tijd, toen hij bijkwam, verliet hij onopgemerkt de plaats. Daarom beschikt de politie nog niet over zijn persoonsgegevens en ze weet ook niet hoe het met zijn gezondheid gaat.

Volgens M.J. bracht hij de helper Gilly, die opgenomen was in het ziekenhuis een bezoek. Begrepen wordt, dat ook hij intussen is ontslagen en buiten levensgevaar verkeert.