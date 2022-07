Gezin met auto over de kop; helper gebeten door slang

Een Mitsubishi pick-up, waarin vader, moeder en hun twee dochters zaten, is afgelopen nacht over de kop geslagen en in de goot belandt. Dit gebeurde aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van Hilly’s Farm Suriname.

De brandweer van post Onverdacht kreeg omstreeks 00.55u melding van een verkeersongeval, waarbij er sprake was van beknelling.

Ter plaatse aangekomen werd een pick-up ondersteboven in de goot aangetroffen. Het linker onderbeen van een van de dochters van het gezin raakte bekneld onder de auto. Zij werd door de brandweer uit haar benaderde situatie bevrijd.

Een omstander die de brandweer hielp is gebeten door een giftige slang, vermoedelijk een labaria.

Volgens de politie van Rijsdijk en de brandweer zijn in totaal vijf slachtoffers, namelijk het gezin en de helper, per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.