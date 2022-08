Vicepresident arriveert per helikopter om menigte toe te spreken

Vicepresident Ronnie Brunswijk is zojuist per helikopter geland te Paranam om de verhitte bewoners van Jamaica toe te spreken. Zij hebben sinds vanmorgen vroeg de Martin Luther Kingweg gebarricadeerd.

Er zijn ook onder andere autobanden op de weg geplaatst en in brand gestoken. De bewoners hebben de weg gebarricadeerd omdat een man die vorig jaar in augustus door de politie was neergeschoten afgelopen nacht is overleden.

De situatie was een uurtje terug uit de hand gelopen. Er zijn daarbij schoten door de verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname gelost om de menigte op andere gedachten te brengen. Twee personen zijn aangehouden.