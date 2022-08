Verdachte poging inbraak aangehouden

De 18-jarige Shawn C. is maandag door de politie van Uitvlugt aangehouden en in verzekering gesteld wegens poging diefstal middels braak.

De verdachte en zijn twee voortvluchtige kompanen waren bezig in een woning aan de Tithoniastraat in te breken. De bewoners van het pand waren op dat moment niet thuis.

Een alerte buurtbewoner ontdekte het trio en schakelde meteen de politie in. Bij het zien van de politie namen de verdachten de benen, waarbij Shawn toch nog in de kraag werd gevat.

Bij hem werden breekwerktuigen aangetroffen en in beslag genomen. De twee anderen zagen kans om te ontsnappen. Aan de aanhouding van het duo wordt gewerkt.

Shawn is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.