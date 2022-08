Jörgen Raymann in Suriname voor motivational sessies

Jörgen Raymann is momenteel in Suriname voor het verzorgen van motivational sessies onder de naam ‘In 2 Uur je PHD met Jorgen Rayman’. De eerste sessie vind plaats op 3 augustus en de tweede, de volgende dag 4 augustus.

Raymann verzorgt motivational speeches op maat voor organisaties, overheid en jongeren. Als motivational speaker presenteert hij bij optredens in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties hoe je succesvol doelen kunt bereiken. Passie, focus, overzicht, betrouwbaarheid en kennis zijn zijn keywords.

Hij gelooft in de kracht van mensen. Goed en verstandig zelfleiderschap is volgens hem de sleutel naar succes. “Met zelfleiderschap krijg je de macht over jouw gewoontes en dat zorgt ervoor dat jij je P.H.D. (Passion Happiness en Drive) kan vinden”, aldus Raymann.

Hij is sinds 2020 actief betrokken bij Lenard & Lenard, als Chief Inspirational Officer.