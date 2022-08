Jeugdige roofverdachte (16) aangehouden na groepsberoving

De 16-jarige Chimezie E. is zaterdag door de politie van Uitvlugt in verzekering gesteld, wegens beroving van een mobiele telefoon van een andere jeugdige aan de Lalla Rookhweg in Suriname.

Volgens de benadeelde was hij naar de Hermitage Mall. Hij werd op het terrein van TBL-Cinema aangevallen door een groep van bijkans zeven jongens. Ze beroofden de jongen van zijn zaktelefoon en daarna vluchten ze weg.

Eerder op dag had een groep op dezelfde locatie al een beroving gepleegd. De daders waren na de beroving allen weggerend. Bij de tweede beroving van de telefoon werd alleen Chimezie aangehouden.

Hij geeft toe, dat de groep een beroving heeft gepleegd en dat de buit bij een van de andere jongens van de groep is.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Hij is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. Aan de opsporing van de overige verdachten wordt gewerkt.