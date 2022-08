BEP Jongeren Forum gaat op verkiezingstoer

De BEP Jongerenraad onder leiding van Winston Adaba heeft het besluit genomen de komende tijd het pad van de verkiezingstoer op te gaan. De werkarm genaamd BEP Jongeren Forum, onder leiding van Sinclair Westenburg, is ingeschakeld om landelijk Surinaamse jongeren te interesseren voor het lidmaatschap van de politieke partij in Suriname.

Begonnen wordt in Paramaribo, waarbij de BEP Jongeren zich hebben opgedeeld in Jongeren Paramaribo noord, zuid, oost en west. De taak van de BEP-jongeren bestaat uit het werven van nieuwe leden voor de partij. In het afgelopen weekend hebben de jongeren van Paramaribo zuid zich begeven naar de residentie van BEP-voorzitter Ronnie Asabina te Marchalkreek in Brokopondo.

Ruim 30 jongeren zijn daar gemotiveerd, geïnstrueerd en handvatten aangereikt om hun taak van nieuwe ledenwerving goed te kunnen uitvoeren. De inleidingen werden gehouden door voorzitter tevens DNA-lid Asabina en zijn collega DNA lid Remy Kanape. Gewezen is op de mogelijke valkuilen binnen de verkiezingstoer en de jongerenpropaganda. De geschiedenis en filosofie van de BEP partij zijn onder andere aan de orde gekomen.

De jongeren zijn door de inleiders ook op het hart gedrukt onverschrokken en standvastig hun ledenwervingscampagne uit te voeren, aangezien stoorzenders en moddergooierij een onderdeel zijn van Surinaamse politieke campagnes. Ook is gewezen op de actuele BEP-ondersteuning van het Organic Movement protest tegen de huidige regering aangezien algehele beleidsombuiging van de regering op ondermeer het gebied van nepotisme, corruptie en armoedebestrijding van de regering noodzakelijk is om het schip van staat een goede koers te doen varen.

Sinclair Westenburg heeft te kennen gegeven dat de BEP-jongeren van Paramaribo zuid enthousiast hebben gereageerd op de motivatie sessie en veel vragen hebben gesteld. De jongeren Somiera Weewee en de heer Russel Makwasie hebben ook het woord namens de jongeren gevoerd.