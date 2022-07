Politieman in vrijheid gesteld na verzoek door advocaat

De agent van politie 2e klasse S.C., is maandag op verzoek van zijn advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld. Hij was op woensdag 20 juli, in verzekering gesteld op verdenking van opzettelijke vrijheidsbeneming van een 35-jarige vrouwelijke verdachte en dwang door een ambtenaar.

De raadsvrouw diende na de aanhouding een invrijheidstellingsverzoek in gebaseerd op artikel 54A. Vrijdag werd het verzoek in behandeling genomen door de rechter-commissaris in Suriname en pas maandag werd de politieman door de rc in vrijheid gesteld.

De raadsvrouw betoogde in haar verzoek, dat het Surinaamse Openbaar Ministerie na zes maanden nodig vond om de politieman in te sluiten. “Het OM heeft het zware middel namelijk de aanhouding van de agent gebruikt”, merkte de advocaat op. Volgens Nibte heeft haar cliënt vanaf het prille begin het feit met klem ontkent.

Hij gaf aan dat de vrouw onbetrouwbaar is. Bovendien haalde de raadsvrouw ook aan dat er geen bewijs is. De vrouw beweerde dat de politieman haar een vriendschapsverzoek op Facebook had gestuurd. Daarvan is er ook geen bewijs. Zij verzocht de rechter-commissaris om consequenties te verbindingen en de politieman in vrijheid te stellen. De rc ging akkoord met het verzoek en stelde de agent in vrijheid.

De vrouw die de politieman beschuldigd van verkrachting, was op zondag 5 december 2021 door de politie in verzekering gesteld wegens diefstal van 70.000 SRD.

Haar werkgever deed aangifte van diefstal. Na de aangifte had ze haar werkgever valselijk beschuldigd van feitelijke aanranding. De politie had toen partijen geconfronteerd met het feit, waarna de vrouw terugkwam op haar verklaringen. Ze verklaarde dat ze eerder leugenachtige verklaringen tegen haar werkgever had afgelegd.

Met betrekking tot de beschuldiging van de politieman verklaarde de vrouw in eerste instantie dat de agent, die de zaak in onderzoek had, haar voorhield dat hij ervoor zou zorgen dat ze op vrije voeten zou blijven als ze seks met hem zou hebben. De agent zou volgens de verdachte seks met haar hebben gehad in de verhoorkamer van het politiebureau in Paramaribo.

Later kwam de vrouw hierop terug en verklaarde ze dat zij in de privé auto van de agent seks zouden hebben gehad. De politieman had zijn voertuig achter het politiebureau geparkeerd.

De agent in kwestie mocht maandag naar huis.