Bezorger steelt Whiskey omdat hij een ziek kind heeft en vermoedelijk in trance was

De 23-jarige Georgio S. is op vrijdag 22 juli door de politie van het bureau Flora opgespoord en aangehouden, ter zake diefstal uit een voertuig. Volgens het Korps Politie Suriname gaat het om een deliveryman.

Een benadeelde deed op woensdag 4 mei aangifte bij de politie van voormeld bureau. Naar zeggen van de aangeefster was er ingebroken in haar voertuig dat geparkeerd stond aan de Parastraat. Daarbij is er uit haar auto weggenomen een fles parfum, haar rijbewijs, haar bedrijf pas, een geldbedrag in U$, de autobescheiden en een fles Gold label.

Na een ingesteld onderzoek door de politie is op camerabeelden duidelijk te zien hoe een manspersoon, die gezeten was op een bromfiets en deliveryman is van een voedingsbedrijf, de diefstal heeft gepleegd. Na uitgewerkte informatie kwam Georgio die eveneens in de directe omgeving woonachtig is in beeld. Hij werd op de camerabeelden positief herkend door een huisbewoonster en een mede eigenaar van het voedingsbedrijf.

Georgio heeft toegegeven het strafbare feit te hebben gepleegd, maar slechts één fles gold Label te hebben weggenomen. Van de andere goederen weet hij niets. Hij verklaarde dat hij over ging tot het plegen van de daad omdat hij een ziek kind heeft en vermoedelijk in trance was. De fles gold label heeft hij voor Srd 750 verkocht.

In het belang van het onderzoek is Georgio na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld, meldt de politie.