Inbreker steelt versnaperingen uit koelkast van school

De 46-jarige Vincent R. is zondag door de politie van Nieuwe Haven op heterdaad betrapt in de kantoorruimte van een middelbare school aan de Magrietstraat in Suriname.

Deze verdachte heeft onlangs ingebroken op een andere school aan de Franchepanestraat, waarbij hij schoonmaakmiddelen en nog andere spullen had buitgemaakt. De handelingen van de verdachte zijn vastgelegd op camerabeelden.

De politie werd zondagmiddag erop geattendeerd, dat de verdachte in de buurt van andere scholen was gesignaleerd.

De politie ging op onderzoek uit, maar trof de verdachte niet aan. Er werd in de directe omgeving steeds gesurveilleerd. Uiteindelijk werd de verdachte in de kantoorruimte van een middelbare school aangehouden. Hij had reeds versnaperingen uit de koelkast gehaald en klaargezet.

Vernomen wordt dat de versnaperingen bestemd zijn voor verkoop, ter versterking van de schoolkas.

In het belang van het onderzoek is Vincent na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.