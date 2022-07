First Lady biedt helpende hand aan kinderafdeling AZP

De First Lady van de Republiek Suriname, Mellisa Santokhi-Seenacherry, heeft een helpende hand geboden aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), en wel de kinderafdeling van deze ziekeninstelling. Op zondag 24 juli 2022 heeft de presidentsvrouw persoonlijk een donatie gedaan in de vorm van babyvoeding, ook voor prematuur geboren kindjes, en wegwerpluiers. Bij de donatie waren ook aanwezig de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, en de DNA-leden Cedric van Samson en Kishan Ramsukul.

“Ik zie toegewijd personeel en toegewijde specialisten die gepassioneerd hun werk verzetten. Het gaat om onze kinderen die met de juiste zorg en liefde behandeld moeten worden en dat zie ik hier en het stemt mij goed”, zegt de First Lady. Waar de First Lady zich echter wel aan stoort is de manier hoe informatie naar buiten gebracht wordt. “De gedachte wordt gewekt alsof er hier geen werk wordt verzet, terwijl het personeel samen met de specialisten zich voor de volle honderd procent inzetten voor onze kinderen. En de manier hoe met de informatie wordt omgegaan, werkt demotiverend en dat keur ik af. Ik heb enorme bewondering voor het personeel”, laat de presidentsvrouw weten.

Volgens de medisch- en verpleegkundig directeur van het AZP en de specialisten is de informatie welke naar buiten gaat onvoldoende en veel is in negatieve zin gebracht. De situatie waarin de zorg nu verkeerd komt door een samenloop van oorzaken, die je niet altijd onder controle kan hebben. De noodkreten met betrekking tot gebrekkig apparatuur zijn serieus opgevat en zijn uitgewerkt in een plan. In 2021 is 500.000 US-dollar veilig gesteld uit de begroting van het ministerie van Volksgezondheid om te investering in apparatuur voor de Neonatale Intensive Care Unit (NICU). Die investering is ook gepleegd en er is genoeg plek. Ten tijde van de investering was het ziekenhuis nog niet geconfronteerd met het wegtrekken van het zorgpersoneel.

Als gevolg van de covid-pandemie is de zorg geconfronteerd met het wegtrekken van gekwalificeerd NICU-personeel. “Niet alleen in Suriname, maar zelfs in Nederland zijn NICU’s gesloten, vanwege het vertrekken van het personeel. Dit is een ontwikkeling die Suriname als klein land alleen niet zal kunnen oplossen”, laat de minister weten. Volgens de bewindsman wordt er alles aan gedaan om dit probleem aan te pakken. Op korte termijn worden buitenlandse nicu-verpleegkundigen aangetrokken, die ingezet zullen worden om het team te versterken. “Hiernaast is de waardering van het zorgpersoneel ook op de agenda. Hier zijn ook concrete afspraken lopen met de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR). De regering beseft dat de lonen van zorgwerkers moeten worden verbeterd”, verduidelijkt de bewindsman.

De First Lady doet een beroep op eenieder om het zorgpersoneel te blijven waarderen. “Laten wij elkaar ondersteunen, zodat wij onder elke omstandigheid het beste van onszelf kunnen laten zien.” De situatie binnen de zorg heeft de volle aandacht van de presidentsvrouw. Zij zal vaker een bezoek brengen aan het AZP tot dat de situatie genormaliseerd is. Ook voor het vervoer van het personeel zal een bus ingezet worden. Dit op initiatief van First Lady Santokhi en door tussenkomst van een ondernemer.

Vanwege privacy heeft het AZP geen verder informatie gegeven over de gevallen waarbij enkele baby’s zijn komen te overlijden. Het AZP, en wel de afdeling Maatschappelijke Zorg, biedt wel de nodige nazorg aan de ouders. Deze afdeling staat in contact met hen.