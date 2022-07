Torarica viert in totaal 100 jaar gastvrijheid

Op 10 juli aanstaande bestaat Torarica Resort 60 jaar. Ter gelegenheid hiervan organiseert de Torarica Group diverse evenementen toegankelijk voor publiek en werknemers. Op 23 december 2022, van dit jaar, bereiken Eco Torarica en Royal Torarica ook kroonjaren (respectievelijk 25 en 15 jaar).

De verjaardag van Torarica Resort zal het startschot zijn voor een uitgebreide campagne die onder de toepasselijke slogan “A CENTURY OF HOSPITALITY” tot december zal lopen. De slogan, waarin de afzonderlijke leeftijden samen één eeuw van gastvrijheid vormen, symboliseert de gezamenlijke groei van de hotels.

Een dag om te delen

Op 10 juli zullen meerdere evenementen georganiseerd worden. Oigen Read, Senior Commercial Officer bij de Torarica Group: “Op onze verjaardag trakteren we ons personeel op een friyari dey lunch in de Ballroom van Royal Torarica. Uiteindelijk zijn zij het die zorgen dat onze gasten zich vermaken en blijven terugkomen. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de projecten die we met het Torarica Community Fund gaan ondersteunen. Want wat is er mooier dan op je verjaardag terug te geven aan de maatschappij die het ontstaan en de groei van onze groep mogelijk heeft gemaakt?”

Missie & visie

De groei die de groep in de laatste decennia heeft doorgemaakt dankt ze volgens Read vooral aan haar veerkracht en aan de wil om met innovatief denken en daadkracht nieuwe formules te ontwikkelen en te omarmen. Het management zal 10 juli dan ook aangrijpen om de nieuwe missie en visie van de Torarica Group wereldkundig te maken. Read: “Het is belangrijk dat we als organisatie de juiste richting opgaan en onze doelen blijven afstemmen op de veranderende markt en hospitality trends om ‘the destination of choice’ te blijven. We denken dat de komende jaren belangrijk zullen zijn om onze aanwezigheid in Suriname te vergroten, groter te denken en daarna met het product Torarica over de landsgrenzen te gaan.”

Rum

Later in juli volgt ook nog de lancering van de Torarica Celebration Rum: een bruine rum van 43% vol. in 75cl flessen, speciaal ontworpen ter gelegenheid van dit feestjaar. “Er komen nog meer evenementen om onze verjaardagen te memoreren, waarvan de focus richting december meer op Royal Torarica en Eco Torarica zal komen te liggen.”

Voor het grote publiek is er eerst de Birthday Revive op 10 juli bij de pier van Torarica Resort.