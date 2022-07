Zaterdag 9 juli Caribbean Summer Vibes in Rijswijk

Vanavond, zaterdag 9 juli 2022, vindt in de Sir Winston Club Rijswijk (Zuid-Holland) na twee jaar weer een gezellige Carifesta Caribbean Party plaats. Van 23.00u – 04.00u is het tijd voor Caribbean Summer Vibes en kun je genieten van muziek van de live band Passion, de Dj’s Gilly Gonzales en Senzy en special guest Gio.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits uit Suriname.

Deze editie staat in het teken van de start van de zomervakantie en vindt plaats in de Sir Winston Club, een gezellig opgezette party club niet ver van Den Haag. De club heeft alle ingrediƫnten in huis om een onvergetelijke happening van deze Caribbean Party te maken.

Kaarten zijn voordeliger in de voorverkoop en hier online te koop of vanaf 23.00u aan de deur (duurder).