Slachtoffers woningoverval mishandeld en gekneveld: gestolen Mark-X teruggevonden

Vijf criminelen hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.00u een gewapende roofoverval gepleegd in een woning te Vierkinderenweg in Suriname.

De daders maakten daarbij 300 euro, 200 USD, 1.500 SRD, vier mobiele telefoons en een Toyota Mark-X buit. Het voertuig is later in de morgen rond 08.00u teruggevonden te Goede Verwachting.

Uit het politionele onderzoek blijkt, dat vier slachtoffers ten tijde van de beroving thuis waren. Het betreft drie zussen en een zwanger. De indringers forceerden een achterdeur van het bedoelde pand. Via die ontstane opening verschaften zij zich toegang tot de woonruimte en overrompelden alle vier slachtoffers. Ze werden daarbij mishandeld en gekneveld achtergelaten.

Na de daad reden de rovers weg met het gestolen voertuig. Intussen heeft de politie de gestolen auto teruggevonden. De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Het verder onderzoek is intussen overgedragen aan recherche Midden.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor.