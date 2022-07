Ivenzo Comvalius naar Spaanse club Lorca Deportiva

Natio Suriname speler Ivenzo Comvalius zal het komend seizoen uitkomen voor de Spaanse club, Lorca Deportiva die speelt in de Seconda B. Comvalius, tekent een contract van 1 jaar met een optie tot verlenging bij de Spaanse derde divisionist.

De Tevreden Group, die reeds 6 maanden op zoek is naar een nieuwe club voor Comvalius, zegt dat er mogelijkheden waren om naar andere Europese competities te gaan, maar in samenspraak met de speler is er voor Spanje gekozen.

Comvalius was onder andere opgenomen in de Surinaamse voorselectie van de Nations League.

CF Lorca Deportiva is een Spaanse voetbalclub uit Lorca (Murcia). De ploeg werd opgericht door supporters van het failliet gegane Lorca Deportiva, die de ploeg Lorca FC niet zagen als vertegenwoordiger van de stad, aangezien die ploeg oorspronkelijk uit het nabijgelegen dorp La Hoya afkomstig was.