Meerdere woningen getroffen door brand; bijkans 10 personen dakloos

De brandweer in Suriname moest maandagavond 4 juli uitrukken, na melding van een woningbrand rond 21.00u aan de Purperhartstraat in Paramaribo.

Ter plaatse aangekomen bleek dat er vier woningen getroffen zijn, waarvan twee geheel in de as zijn gelegd. Dit bevestigt de Surinaamse politie tegenover Waterkant.Net.

De brand is begonnen in een woning, waar een bejaard echtpaar woonde. Volgens de politie moet er sprake zijn geweest van eeb gaslekkage, waardoor het woonhuis vlam heeft gevat.

De woning ernaast, waar een gezin van vier te weten vader, moeder en hun twee kinderen woonden, is door de vlammen zee ook geheel vernield.

Het derde huis is deels verwoest. Het liep brandschade aan de dakplaten en een deel van de muur op. “Dit woonhuis is dusdanig vernield, dat het raadzaam is om elders onderdak te zoeken”, zegt de politie. Een vierde pand liep lichte schroeischade op.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Zij heeft samen met omstanders het echtpaar uit het pand gered. De brandweer was binnen vijf minuten ter plaatse. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het onderzoek duurt voort.