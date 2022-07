Doorrijder aanrijding klemgereden door politie

De 30-jarige Randy R. is zondagavond in verzekering gesteld, omdat hij na een aanrijding te hebben veroorzaakt is doorgereden. Bij onderzoek bleek dat hij niet in het bezit is van een rijbewijs en dat zijn auto ook niet verzekerd is.

De automobilist reed rond 20.30u over de Langatabikistraat. Gekomen op de kruising van de Hendrik- en de Langatabikistraat in Suriname, verleende hij geen voorrang aan het verkeer, dat over de Hendrikstraat reed.

Als gevolg van zijn onoplettendheid veroorzaakte Randy een aanrijding, waarbij er materiƫle schade is ontstaan.

De benadeelde schakelde de politie in. Het lukte de politie de automobilist aan de Toevluchtweg staande te houden. De politie heeft zijn voertuig in beslag genomen.

De verdachte blijkt ook nog zijn ex-vriendin te hebben mishandeld en haar met de dood te hebben bedreigd. Zij deed aangifte bij de politie van Kwatta. Randy blijft in voorarrest.