Medewerkster bettingshop beroofd van voertuig en 17.000 SRD

Een 36-jarige vrouw is zaterdagnacht beroofd en vermoedelijk geduwd uit haar auto. Dit gebeurde rond 00.30u aan de Esperanceweg in Suriname. Het slachtoffer is werkzaam bij een bettingshop aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg.

Na sluiting van de shop vervoerde ze 17.000 SRD van haar werkgever. Volgens de aangeefster A.K., reed zij over bovengenoemde weg en gekomen op de Esperanceweg moest zij afremmen voor een verkeersdrempel. Volgens haar verklaring stapten op dat moment twee rovers in haar voertuig, van wie een gewapend was met een mes.

Onder bedreiging moest zij doorrijden naar de Magentaweg, waar de rovers haar uit de auto duwden. Daarna nam een van de verdachten plaats achter het stuur en reden ze weg met de auto en het geld. Het slachtoffer bleef ongedeerd.

Het gestolen voertuig is in de omgeving van Kronenburgweg onbeheerd aangetroffen. De Surinaamse politie is belast met het onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.